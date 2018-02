Sem cargo político, Ciro cogita 'se aquietar' Sem mandato ou cargo político na próxima legislatura, o deputado federal Ciro Gomes (PSB) disse hoje que vai passar uma temporada em Londres. Ele afirmou que vai estudar, mas não quis adiantar o que. "Estou com vontade de me aquietar", limitou-se, ao responder sobre seus planos. De barba crescida, Ciro prestigiou, hoje de manhã, em Fortaleza, a cerimônia de posse do irmão dele, Cid Gomes (PSB), reeleito governador do Ceará.