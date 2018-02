Sem apoio, PTB de SP lançará Romeu Tuma ao Senado

O partido irá apoiar informalmente a candidatura ao Palácio dos Bandeirantes do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas não terá espaço na chapa tucana. Sem alianças com outras legendas, Tuma deverá ter pouco tempo no horário eleitoral.

Eleito pelo DEM, Tuma mudou de partido quando o partido negou o apoio para uma campanha de reeleição. Filiou-se ao PTB exatamente com a garantia de que a candidatura ao Senado seria sua. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.