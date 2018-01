Sem apoio do PMDB, Serra pode ter chapa puro sangue O PSDB poderá ter uma chapa puro sangue - com cabeça de chapa e vice da mesma legenda - na disputa ao governo do Estado de São Paulo. Encabeçada pelo ex-prefeito da Capital José Serra, a chapa deveria contar com um vice do PMDB. Com a resistência dos peemedebistas, especificamente a ala ligada ao presidente estadual da sigla, Orestes Quércia, em compor aliança com os tucanos no Estado, a tendência do PSDB é ter um vice do próprio partido. Entre os nomes mais cotados, estão o do presidente estadual da legenda, deputado Sidney Beraldo, e dos deputados federais Walter Feldman e Alberto Goldman. Segundo informação de dirigentes do PSDB, a chapa puro sangue também poderá ser um fator positivo para a legenda nas eleições gerais de 2010. Esses dirigentes informam que a eventual vitória de Serra nesta eleição o credenciará para disputar a Presidência da República daqui a quatro anos. "Por isso, é mais interessante contar com um vice do próprio partido, já que a administração do Estado continuará nas mãos da legenda", destaca um desses tucanos. Uma outra fonte da sigla também aposta numa chapa formada por candidatos tucanos: "Sem aliança com o PMDB no Estado, o caminho é este." O PFL, tradicional aliado dos tucanos no Estado, já foi informado dessa tendência e não deverá criar obstáculos para que a cabeça de chapa e o vice sejam do PSDB. Pelas negociações que estão em andamento, os pefelistas devem ficar com a vaga ao Senado Federal. Na visão de algumas fontes tucanas, o PFL já se beneficiou em São Paulo porque herdou mais de dois anos de administração na Prefeitura e oito meses no governo estadual.