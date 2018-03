Sem aparecer há um mês, Lula dará palestra no ABC nesta quinta

São Paulo - Sem comparecer a eventos públicos no Brasil há cerca de um mês, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, por meio de assessoria de imprensa, a participação no evento "Programa Conferência Nacional 2003 - 2013: uma nova política externa", promovido pela Universidade Federal do ABC (UFABC), nesta quinta-feira, 18.

Lula vai ministrar palestra com o título "Brasil no mundo: mudanças e transformações". Desde o início das manifestações que tomaram as ruas de diversas cidades do País, no mês passado, o ex-presidente não aparecia em um evento público. Nessa terça, em coluna distribuída pelo New York Times, o ex-presidente comentou os protestos e sugeriu que o PT passe por uma "renovação profunda".

Saúde. Ao informar a agenda de Lula, a assessoria de imprensa aproveitou para negar ao Broadcast Político, serviço de cobertura política em tempo real da Agência Estado, os recentes boatos que apontavam para uma eventual piora no estado de saúde do ex-presidente. De acordo com a equipe de comunicação, Lula está bem e os próximos exames de rotina, após a cura do câncer na laringe, serão realizados em agosto.

Na última sexta-feira, 12, o ex-presidente foi ao hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade, acompanhado do presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, visitar o governador de Sergipe, o petista Marcelo Déda, que recentemente deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) daquele hospital.

A assessoria de imprensa do governador de Sergipe confirmou que o ex-presidente tem visitado o governador no Hospital Sírio-Libanês: "O presidente Lula, desde que houve o diagnóstico do câncer do governador (Déda), faz visitas regulares a ele no hospital." Déda está internado no Sírio-Libanês, onde se recupera de uma cirurgia abdominal para remoção de um tumor gastrointestinal, realizada no dia 29 de junho.