Sem Alvaro Dias, Serra iniciará campanha pelo Paraná Militantes do PSDB do Paraná prometem fazer muito barulho amanhã, por volta de meio-dia, na Boca Maldita, no centro de Curitiba, para marcar o início das campanhas de José Serra para a Presidência da República e de Beto Richa para o governo do Estado. A ausência já confirmada é do senador Álvaro Dias (PSDB), que chegou a ser cotado para o cargo de vice na chapa de Serra. De acordo com a assessoria, ele vai ficar em Brasília para um esforço concentrado de votações no Senado.