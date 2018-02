Sem acordo para Código Florestal, FPA cita obstrução O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Homero Pereira (PSD-MT), afirmou que a bancada partirá para uma medida extrema, de obstruir a votação do relatório do senador Luiz Henrique (PMDB-SC), caso não seja possível um acordo em relação às alterações propostas na Medida Provisória (MP) 571, que trata do novo texto Código Florestal. O texto deve ser votado na quarta-feira, às 8 horas.