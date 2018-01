Seis MPs vão reajustar salários de 1,5 milhão de servidores O secretário de Recursos Humanos no Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, anunciou que o governo publicará até amanhã, no Diário Oficial, seis medidas provisórias alterando a estrutura de remuneração de 1.550.640 mil servidores públicos civis e militares do Executivo federal. Os reajustes de salários e gratificações, além do remanejamento de carreiras, custarão, este ano, até R$ 5,5 bilhões adicionais. No ano que vem, quando a maior parte dos reajustes já estiver integralizada - já que alguns são parcelados e outros só começam a valer a partir de julho deste ano -, o impacto anualizado pode subir para R$ 10,8 bilhões. No custo de 2006, o governo embute uma previsão de R$ 1,25 bilhão para aumento na gratificação de desempenho dos auditores da Receita Federal, que está condicionado ao aumento da arrecadação. Ou seja, os auditores só receberão aumento pleno na gratificação - de 45% a 95% de seu salário - se a receita federal crescer R$ 10,8 bilhões no ano além do previsto. O secretário não soube precisar em relação a qual parâmetro de receita se fará a comparação para estabelecer o crescimento, mas adiantou que a nova fórmula valerá já a partir de julho e que, em setembro, será feita a primeira avaliação de desempenho para efeito de pagamento da vantagem. O pagamento do aumento da gratificação será proporcional ao ganho de arrecadação. Se ela só atingir metade da meta estipulada, os auditores só receberão metade do aumento e, neste caso, o custo da União com o aumento também será inferior. Os auditores são uma das categorias que estão em greve. Constitucionais No Rio, o ministro das Relações Institucionais Tarso Genro disse hoje que as medidas provisórias "são totalmente constitucionais". Ele disse que não prevê problemas no reajuste do funcionalismo junto à Justiça Eleitoral porque a Advocacia Geral da União já mostrou que não há posições conflitantes entre o governo e o TSE e se houver qualquer contencioso o Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir. "Então, não há crise de relacionamento do governo com o TSE", disse. O ministro afirmou que é natural que o TSE tenha cuidado no atual ambiente eleitoral, mas o governo está "absolutamente tranqüilo". Ele concedeu entrevista na sede do BNDES no Rio onde participa da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).