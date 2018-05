23 Estados e o DF têm atos pró e contra impeachment

SÃO PAULO - Manifestantes pró e contra o impeachment já estão concentrados ou em passeata em pelo menos 13 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. No Rio, o policiamento foi reforçado na orla da praia de Copacabana, onde ocorre um ato de apoio a presidente Dilma. Os organizadores dizem reunir 50 mil pessoas. Já em Brasília, cerca de 3 mil manifestantes favoráveis à deposição de Dilma já estão na Esplanada dos Ministérios, de onde acompanharão a votação na Câmara. Já no estacionamento do estádio Mané Garrincha, estão 6 mil apoiadores do governo.

Em São Paulo, a movimentação começa a aumentar tanto na Avenida Paulista, que receberá os críticos ao governo, quanto no Vale do Anhangabaú, que será palco do protesto contra o impedimento. No interior do Estado, também já há concentração de manifestantes. Em Campinas, o ato a favor do impeachment está marcado para começar às 14 horas na Avenida Norte-Sul, Cambuí, bairro nobre da cidade. Até perto das 13 horas, a movimentação era pequena, mas já havia um grande número de barracas montadas na avenida para a venda de bebidas e comidas para os manifestantes. Na última manifestação, realizada no centro da cidade, a Polícia Militar calculou em 70 mil o número de participantes. Dos seis deputados federais da região de Campinas, cinco se manifestaram a favor do impeachment. Apenas a deputada Ana Perugini (PT) apoia a presidente Dilma.

Em Osvaldo Cruz, também no interior paulista, cerca de 200 exigiram nesta manhã o afastamento da presidente Dilma Rousseff em um ato que durou cerca de uma hora. Eles saíram da Praça da Matriz por volta das 10h30 e percorreram a Avenida Brasil, a principal da cidade. Um carro de som convidava a população a aderir ao protesto. A manifestação teve o apoio da OAB local e foi a quarta que a entidade promoveu em Osvaldo Cruz a favor do impeachment.

Minas Gerais. Em Belo Horizonte, manifestantes contrários ao impeachment começam a chegar à Praça Raul Soares, região central. O local servirá de concentração para passeata que seguirá até a Praça da Estação, onde serão instalados telões para que se possa acompanhar a votação. A manifestação de movimentos pró-impeachment está marcada para as 13h na Praça da Liberdade. Caminhões de som já foram enviados para o local. Na praça também serão colocados telões.

Espírito Santo. Os grupos pró e contra governo começaram a se reunir às 13 horas para acompanharem ao vivo, em telões, a votação. Os grupos pró-impeachment ficarão na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, e também no Posto Moby Dick, na Praia da Costa, em Vila Velha. Na Praça do Papa, se o impedimento da presidente for aprovado, uma queima de fogos está prevista ao final da votação. De acordo com Whashington Olímpio, do movimento Vem Pra Rua, se o impedimento da presidente não for aprovado, uma grande paralisação vai ocorrer nos próximos dias.

Já o Movimento Pró-Democracia e contra o impeachment vai se reunir na Praça Costa Pereira, no centro da capital.

A previsão é que várias carreatas seguindo de diversas regiões da Grande Vitória se encontrem no local para também acompanharem a votação.

Rio Grande do Sul. Um ato em defesa do governo reúne milhares de pessoas em Porto Alegre. Organizada pela Frente Brasil Popular, a mobilização tem discursos de lideranças sindicais e sociais, apresentações musicais e também "coxinhaço" - a prática de assar e distribuir coxinhas de galinha se tornou comum em manifestações pró-governo na capital gaúcha.

Os defensores da presidente Dilma estão concentrados na Praça da Matriz, que abriga as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário Rio Grande do Sul. Desde a última segunda-feira um grupo acampava no local para protestar contra o processo de impeachment, no chamado "Acampamento da Legalidade e Democracia". Segundo a organização do protesto, 10 mil pessoas estão no local.

Hoje eles levantaram acampamento para abrir espaço e receber mais apoiadores. De acordo com a assessoria da Frente Brasil Popular no Rio Grande do Sul, não há uma estimativa de público porque o evento é considerado uma vigília e, por isso, há uma grande rotatividade de pessoas. Por volta das 13 horas, o grupo Cultura pela Democracia, que reunia cerca de 3 mil pessoas no Parque Farroupilha, iniciou uma passeata até a Praça da Matriz para se juntar aos demais manifestantes favoráveis ao governo.

Santa Catarina. Protestos a favor de Dilma acontecem nas principais cidades catarinenses. Em Blumenau, uma das maiores e mais ricas do Estado, os manifestantes se reuniram às 10h para protestar contra a saída da presidente. O ato “Blumenau contra o golpe” foi organizado pela Frente Brasil Popular e conta com aproximadamente 500 pessoas – segundo a entidade. A Polícia Militar ainda não divulgou os números oficiais. Em uma das principais pontes do município, foi estendido um cartaz de 11 metros “impeachment sem crime é golpe”. Os manifestantes só irão embora após o fim das votações.

Em Chapecó, no oeste catarinense, manifestantes estão reunidos no calçadão do centro com o mesmo objetivo. A população se mostra crítica com a situação política. Os alvos são o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o do Senado, Renan Calheiros, e o vice-presidente da República, Michel Temer.

Em São Miguel do Oeste, cidadezinha de 40 mil habitantes, o ato regional começou às 9h, na praça Walnir Bottaro Daniel. Aproximadamente 150 manifestantes carregam cartazes, bandeiras vermelhas e verde-amarelas e protestam “não vai ter golpe”.

Mato Grosso. Em Cuiabá, apoiadores e críticos começam a se reunir em bares e praças da cidade. Os movimentos sociais, sindicais e estudantis que compõem a Frente Brasil Popular em Mato Grosso contra o impedimento da presidente se reuniram a partir das 9 horas, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), para a “Vigília Ecumênica pela Paz e pela Democracia”. Já os movimentos Vem pra Rua, Muda Brasil, Avança Brasil e Movimento pela Ordem, contrários à permanência da presidente, acompanharão a votação na Praça Oito de Abril, a partir das 13 horas.

Mato Grosso do Sul. Grupos pró e contra a permanência da presidente Dilma Roussef no poder se concentram na Praça Ary Coelho e no canteiro central da avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Cerca de 80 pessoas da Frente Brasil Popular estão na praça e vão permaneceram até o fim da votação que define o impeachment. Espera-se que mais manifestantes sigam para o local, onde telão foi montado. Já na Afonso Pena, em frente ao Ministério Público Federal, que fica cerca de três quilômetros da praça, os grupos Reaja Brasil e Chega de Impostos concentram cerca de 300 manifestantes. Telão foi montado para acompanhar a votação.

Maranhão. Cerca de 100 pessoas se reúnem na Praça Nauro Machado, em São Luís, em posição contra o impeachment. Militantes do PT e PCdoB, assim como membros da CUT, CTB e outras entidades de representação dos trabalhadores, vão fazer uma carreata pela cidade antes do início da votação na Câmara, que será acompanhada por um telão no centro histórico da capital.

O Movimento Negro Urbano e Rural do Brasil fechou a BR-135 na altura do município de Itapecuru-mirim em uma localidade identificada como Povoado Santa Rosa. Os cerca de 30 manifestantes prometem manter a interdição até às 21h.

O governador Flávio Dino (PCdoB), um dos principais aliados de Dilma, vai acompanhar a votação do impeachment no Palácio dos Leões (sede do governo) ao lado da família. A Secretaria de Comunicação não informa se ele vai fazer algum pronunciamento. Petistas e demais membros da Frente Brasil Popular dizem aguardar o chefe do executivo estadual na Praça Nauro Machado.

Ceará. Em Fortaleza, apoiadores de Dilma se concentram na Avenida da Universidade, onde estão as sedes dos partidos de esquerda. Manifestantes contrários à presidente ficarão na Praça Portugal. Nos dois lugares, foram instalados telões. O policiamento foi reforçado nas duas regiões.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Centro Integrado de Comando e Controle Regional, utilizado para conter as manifestações durante a Copa de 2014, foi ativado. O Centro reúne Policia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forence. Representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, entre outros órgãos, foram convidados a compor o centro. Isso para que, caso haja necessidade, sejam tomadas decisões mais rápidas e em comum acordo.

Bahia. Manifestantes a favor do governo se anteciparam à votação do impeachment e estão acampados no Farol da Barra, orla de Salvador (BA), desde o sábado, 16. A maioria integra o MST. Em clima de festa, o grupo é animado por forrozeiros, que se alternam na descontração. Alguns carros de som se encontram estacionados no local, onde também haverá um telão, que transmitirá ao vivo a sessão na Câmara dos Deputados. A expectativa das lideranças é de que 150 mil pessoas ocupem a orla da Barra, que já foi palco de protestos do grupo defensor do impedimento de Dilma. Conforme a Central Única dos Trabalhadores (CUT), cerca de 70 mil pessoas encontram-se no local. A Polícia Militar, diz que são 4 mil pessoas.

Por volta das 16h, o público favorável ao impeachment da presidente Dilma começou a chegar ao Jardim de Alah, orla da capital baiana, no bairro do Costa Azul. O número de manifestantes ainda é reduzido. No local há buzinaço e os manifestantes gritam palavras de ordem como "Fora Dilma", "Fora PT".

Paraíba. Chuvas e vento atrapalham a chegada de manifestantes nos locais de protesto contra e pró impeachment em João Pessoa. A Frente Brasil Popular começa a organizar a saída de uma carreata do bairro de Mangabeira até a Praça da Paz, no bairro dos Bancários, para acompanhar a votação. Mas os grupos que chegaram estão dispersos. Do lado oposto da cidade, no bairro de Tambaú, grupos do Movimento Vem pra Rua e Pró-Impeachment cancelaram a instalação do telão na praia devido aos ventos. Nas últimas 72 horas, choveu 266,4 milímetros (mm), acima do previsto para todo o mês de abril. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão em alerta.

Pernambuco. Em Recife, a movimentação dos grupos pró e contra o impeachment também já começou. Os manifestantes não param de chegar aos pontos de mobilização contra e a favor no impeachment. No Marco Zero, na área central da cidade, os organizadores da Frente Brasil Popular já calculam em mais de 5 mil pessoas presentes no local. A Polícia Miliar de Pernambuco, no entanto, disse que não vai divulgar informações oficiais sobre estimativa de público.

Em Boa Viagem, o Movimento Vem Para a Rua garante que cerca de mil pessoas estão no segundo jardim, onde um telão foi montado. Em ambos os locais, a cada pronunciamento os manifestantes gritam palavras de ordem de acordo com a posição adotada pelos deputados.

O clima é de tranquilidade e não foram registrados nenhum tipo de confronto.

Rondônia. Em Porto Velho, manifestantes contra o impeachment estão concentrados na Praça das Três Caixas D'Água, centro da capital, desde as 10h. Participam do movimento membros da Central Única dos Trabalhadores (CUT/RO), MST, Partido dos Trabalhadores, entre outros movimentos. Os organizadores esperam que mais de cinco mil pessoas se unam a manifestação até o início da votação.

Os manifestantes do Vem Pra Rua também montaram uma estrutura com telão no Espaço Alternativo em Porto Velho. "Estamos esperando cerca de 10 mil pessoas. Acreditamos que assim que a chuva acabar, as pessoas irão tomar coragem e apareçam para somar conosco nessa luta. Esse é um momento crucial para o Brasil", reforçou Max Rollim, um dos organizadores da manifestação.

Amazonas. Centrais sindicais e movimentos estudantis se reuniram no Largo São Sebastião, centro de Manaus, para manifestação contra o impeachment. Em uma hora de ato, iniciado às 14h, a organização estimava a presença de 800 participantes, enquanto a Polícia Militar indicou 500. Segundo ambos, é esperada adesão maior ao longo deste domingo.

Secretário da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Berenício Lima, disse estar confiante na decisão contra o impeachment por parte da Câmara dos Deputados, mas prometeu reação em caso de votação a favor do impedimento da presidente. "Temos certeza que a decisão não vai passar (para o Senado). Se não acontecer, vamos para a rua fazer com que se respeite o voto, a democracia e o direito dos trabalhadores", adiantou.

Secretário estadual da Juventude do PT no Amazonas, Ruan Octávio afirmou que o ato não deixa de ser político e é apoiado pelos partidos PT, PDT, PCdoB e PSOL. Ao longo da tarde, os manifestantes situados no Largo São Sebastião acompanharão os votos no processo da Câmara, depoimentos de políticos e líderes convidados e, por fim, atrações musicais locais.

Sergipe. Manifestantes do Movimento Brasil Livres participam, em Maceió, de um ato em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O evento ocorre na orla da Ponta Verde, a um quilômetro da manifestação pró-governo organizada pela Frente Brasil Popular. Cerca de 300 policiais militares se dividem entre as duas manifestações.

Um telão foi instalado no local, para que os manifestantes acompanhem a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Os organizadores esperam a participação de dez mil pessoas.

Roraima. Um grupo pró-impeachment, formado por cerca de 100 pessoas, se concentra na Praça do Centro Cívico, no centro de Boa Vista, capital do Estado que começará a votação na tarde de hoje. Um telão foi instalado no local para que os manifestantes assistem à votação embaixo de tendas.

Já os representantes dos movimentos sociais contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff estão reunidos na sede do Partido dos Trabalhadores. O grupo deverá acompanhar a votação na sede do PT e não fará manifestação hoje.

/ LUCAS HIRATA, VINICIUS NEDER, CÉLIA FROUFE, ADRIANA FERNANDES, CARLOS NEALDO, LÍGIA FORMENTI, LUCIA MOREL, FATIMA LESSA, LEONARDO AUGUSTO, DIEGO EMIR, HELIANA FRAZÃO, QUETILA RUIZ, MARCELO ANDRIOTTI, SANDRO VILLAR, GABRIELA LARA, ALINE TORRES, JANAÍNA ARAÚJO, BRUNO TADEU, VANESSA VIEIRA E CARMEN POMPEU