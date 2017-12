Seis dirigentes são presos após invasão em Minas Seis integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf) foram presos na tarde do último sábado após invadirem a fazenda São Cristóvão, no município de Buritis, noroeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 120 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, ocuparam a propriedade. A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário do imóvel, Mozart Lemos de Souza. Entre os presos havia um ex-dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) na região, Jorge Augusto Xavier de Almeida, de 41 anos, mais conhecido como "Jorjão", expulso do movimento em 2004. A Fetraf é ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT). Além de Jorjão, foram presos também Adriano Paiva Coutinho, Anísio Pereira dos Santos, Pedro Firmino da Silva, e Claudiomiro da Silva Santos, todos considerados líderes da invasão. Eles foram levados para a delegacia de Buritis e autuados por formação de quadrilha e invasão de propriedade privada. Os policiais prenderam também Ivani Eustáquio Barbosa, contra quem identificaram dois mandados por homicídio, em Minas e em Rondônia. A PM apreendeu porretes, facões e um caminhão que transportou parte dos sem-terra até o local. Conforme a assessoria de comunicação da corporação em Unaí, também no noroeste mineiro, os líderes ameaçaram resistir às prisões, mas não houve conflito e ninguém ficou ferido. Depois de prestar depoimento, o grupo foi levado para a penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, em Unaí. Segundo a PM, a cadeia pública da cidade está desativada para reformas e parte da penitenciária foi reservada para presos provisórios. A coordenadora nacional de reforma agrária da Fetraf, Graça Amorim, classificou como "arbitrária" as prisões. Ela disse que Jorjão, coordenador do movimento na região, foi preso na cidade, depois que já havia deixado a propriedade. A PM alega que ele tentou fugir.