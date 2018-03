Seis acusados da morte de Celso Daniel vão a júri A Justiça de São Paulo decidiu hoje que vão a júri popular seis acusados da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). A decisão foi anunciada no Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A data do julgamento ainda será marcada, segundo informou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).