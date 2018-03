Seguranças do Congresso impedem lavagem de rampa Seguranças do Congresso impediram na tarde desta quarta-feira um grupo de 20 manifestantes de "lavar" a rampa de acesso ao prédio, no que seria um protesto contra a eventual eleição dos líderes do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), e no Senado, Renan Calheiros (AL), para presidir as duas Casas Legislativas a partir de fevereiro. Sem autorização formal para realizar o ato, o grupo acabou usando vassouras que haviam fincado pouco antes no gramado em frente ao Congresso para fazer um cruz.