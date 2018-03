Seguranças da Presidência recolhem cartaz de manifestante no Rio

Seguranças da Presidência da República recolheram cartaz de um homem que protestava na plateia do palco montado para o discurso da presidente Dilma Rousseff, no Complexo Esportivo da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã desta sexta-feira. O presidente de uma das associações de moradores do Morro do Andaraí, na zona norte, André Santana, segurava um cartaz com a frase "Cadê o PAC do Andaraí? Queremos resposta."

Dilma estava no local para o anúncio de investimentos de R$ 2,6 bilhões em obras do Plano de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), na comunidade da Rocinha e de outras duas da zona norte - Lins de Vasconcelos e Jacarezinho. O protesto aconteceu antes dos discursos dela e do governador Sérgio Cabral (PMDB).

Santana estava na plateia, entre os convidados autorizados pelo cerimonial. "A gente quer que eles cumpram a promessa que o Lula fez para a gente (o PAC). Botaram o PAC no Boréu, na Formiga, pularam o Andaraí e foram para o Lins. Por quê? Se é um maciço só. A gente quer saber", declarou.

Durante o discurso de Cabral, que anunciava os investimentos em outras favelas, o presidente da associação de moradores voltou a protestar, gritando: "E o Andaraí?". Cabral respondeu: " O do Andaraí vai chegar, calma, Andaraí."