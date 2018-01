Seguranças da Câmara recolhem equipamentos de jornalistas em eleição do PMDB

Brasília - Com a decisão do PMDB de retirar jornalistas do plenário onde acontece a eleição da liderança do partido na Câmara, seguranças da Casa recolheram bolsas e equipamentos dos repórteres que estavam sobre mesas e cadeiras. O material foi deixado na porta da sala.

De acordo com a assessoria de imprensa da liderança do PMDB, a decisão de fazer a votação a portas fechadas foi do deputado Newton Cardoso Júnior (MG), que preside a sessão.

Apesar da restrição, assessores do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), permanceram no plenário.

No ano passado, a sessão hvia sido aberta. Nesta madrugada, Cardoso havia dito aos jornalistas que eles poderiam acompanhar a votação.