Seguranças apreendem panetones de manifestantes Um grupo de manifestantes foi proibido de segurar panetones na Câmara em referência ao argumento usado pelo governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), para o recebimento de R$ 50 mil das mãos de seu ex-Secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, que gravou imagens do suposto esquema de pagamento de propina no governo do DF. O serviço de segurança da Câmara retirou os panetones dos manifestantes que chegaram ao Salão Verde da Câmara.