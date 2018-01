Segurança Pública recebeu R$ 397 milhões, diz ministro O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, disse hoje que não procede a afirmação do presidente da Câmara, Aécio Neves, de que o governo liberou pouco dinheiro para a Segurança Pública no ano passado. Segundo o ministro, o governo liberou mais de 90% dos recursos previstos para o Fundo Nacional de Segurança. Do total de R$ 495 milhões, o governo federal, segundo Nunes Ferreira, enviou aos Estados R$ 397 milhões. "O governo federal nunca gastou dinheiro (em segurança pública) com os Estados. Só começou a gastar a partir do Plano Nacional de Segurança Pública, no ano 2000. O orçamento da segurança pública, do Ministério da Justiça, que em 95 era de R$ 144 milhões, no ano passado foi de R$ 1,2 bilhão, com o reaparelhamento da Polícia Federal e sobretudo com o repasse de dinheiro para os Estados, para eles melhorarem a polícia de cada Estado", disse o ministro ao Bom Dia Brasil, da TV Globo. Na avaliação de Nunes Ferreira houve um aumento na produção legislativa na área de segurança. Mas observou que o código de processo penal brasileiro, de 1941, é "empoeirado, velho", com "formalismos absurdos". Segundo o ministro, o governo vem propondo mudanças nesse sistema para transformar o processo penal em um processo contemporâneo. "O processo atual cria uma barreira entre a Polícia, o Ministério Público e a Justiça. Nós queremos criar mais comunicação entre eles para que o processo possa fluir mais rapidamente, e ser melhor instruído para evitar impunidades", afirmou.