Segurança já provoca incidente em Santo André O novo prefeito de Santo André, João Avamileno (PT), tomou posse na Câmara Municipal da cidade. Logo depois, ele deixou o prédio para se dirigir à prefeitura em um curto trajeto a pé. O prefeito andou cercado por um fortíssimo esquema de segurança realizado por guardas civis e agentes particulares. Como ele decidiu não falar com a imprensa, houve um certo tumulto com os cinegrafistas de redes de televisão, que acusaram a segurança do novo prefeito de ser truculenta e de agredir os profissionais de imprensa. Depois de chegar à prefeitura, Avamileno se reuniu com todo o seu secretariado.