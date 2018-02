Segurança do STF faz disparo acidental no fim de sessão Um segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) fez um disparo acidental no momento da troca de guarda por volta das 15 horas da tarde desta sexta-feira, 1º, logo após a primeira sessão do semestre na Corte. O disparo atingiu um móvel que estava do lado de fora do saguão da Corte.