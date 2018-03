Protesto contra mudança no pré-sal acaba em tumulto no Senado

Atualizado às 19h13

Brasília - Um protesto contra o projeto do senador José Serra (PSDB-SP), que altera o modelo de partilha do pré-sal, acabou em tumulto nesta terça-feira, 16. A Polícia Legislativa teria usado até mesmo um taser, aparelho de choque, para conter os oito manifestantes que se recusavam a deixar o plenário do Senado. Quatro deles acabaram detidos.

Imediatamente após os protestos começarem, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), suspendeu a sessão e pediu para que os manifestantes, que fazem parte do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, fossem retirados. Foi neste momento que os seguranças da Casa teriam usado a arma contra um dos sindicalistas, que não chegou a ser identificado.

Confira abaixo o vídeo:

A Polícia Legislativa nega que uma arma de choque tenha sido usada, mas no vídeo gravado pelo Estado dá para ouvir um barulho que parece uma descarga elétrica. No mesmo momento, o homem supostamente atingido começa a gritar "ai, ai, ai".

Sobre o incidente, o chefe da Segurança do Senado, Pedro Araújo, disse que o taser não foi usado, "mas que deveria". Ele também afirmou que, ao tirar os manifestantes à força, estava apenas cumprindo as ordens do presidente da Casa. "Manda evacuar (o plenário), tem que evacuar", afirmou.