Segurança de Lula sofre acidente de trânsito em São Bernardo Policiais militares e o Corpo de Bombeiros de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, foram acionados, na noite de sexta-feira, para atender a uma ocorrência em que um veículo se chocou contra um poste de iluminação na Rua César Rodrigues da Silva, no bairro Demarchi. Ao verem a documentação do motorista constataram que se trata de uma dos seguranças pessoais do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A identidade da vítima, que foi levada por uma ambulância da prefeitura para o Pronto-Socorro Central da cidade, não foi revelada. Como choveu na região na noite, a pista estava muito molhada. A polícia não confirma que ele estivesse dirigindo acima da velocidade de permitida naquela via. No momento do acidente o presidente não se encontrava no veículo. Lula estava em Brasília, onde realizou na mesma noite uma festa junina na Granja do Torto. No 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo foi instaurado inquérito policial.