Segurança da Câmara é internado com traumatismo craniano A invasão da Câmara promovida por cerca de 300 integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra feriu vários funcionários da Casa. Um dos seguranças da Câmara ferido na invasão foi transferido para o Hospital de Base de Brasília com traumatismo craniano. Segundo informações do serviço médico da Casa, pelo menos vinte pessoas estão sendo atendidas com escoriações e cortes. Uma fonte da Câmara informou que a estratégia da Casa deverá ser prender os manifestantes do MLST que quando eles entrarem nos ônibus que os trouxeram a Brasília, que estão parados na frente do gramado do Congresso. O presidente da Camara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), reiterou ao plenário que mandou prender os manifestantes. Neste momento, os representantes do MLST ainda ocupam parte do gramado na frente do Congresso. Um batalhão de choque da Polícia Militar está se movimentando no sentido do gramado e se postando na frente do Congresso. Chegou também um carro do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PM. Portando paus e pedras, os manifestantes agrediram seguranças e funcionários da Casa, deixando vários feridos. Enquanto se dirigiam para o plenário da Casa, os manifestantes quebraram vasos de plantas, painéis e maquetes da exposição. Duas portas de vidro foram quebradas, e vários manifestantes e seguranças ficaram feridos com cortes causados por estilhaços. Um carro foi virado e destruído pelos manifestantes. Um dos líderes do movimento, Marcos Praxedes, disse que o grupo que está na Câmara é formado por cerca 300 pessoas vindas da Bahia, de São Paulo e Minas Gerais que vieram a Brasília para reivindicar a revogação da medida provisória que impede a vistoria em terras ocupadas e mais dinheiro para reforma agrária.