Segundo Sobel, FHC culpa prisões pela violência O presidente Fernando Henrique Cardoso apontou as falhas do sistema carcerário como uma das causas da violência no País, e disse que a Polícia Federal não tem "infra-estrutura" para resolver os problemas da falta de segurança, segundo relato do rabino Henry Sobel, que conversou com o presidente pela manhã, no Palácio da Alvorada. A seguir, Fernando Henrique recebeu os presidentes dos partidos da base governista, numa reunião cujo tema previsto era a medida provisória do Imposto de Renda, mas que acabou tratando também do avanço do crime organizado. "O sistema carcerário, nas palavras do presidente, é o gerador do problema", afirmou Sobel, que preside o rabinato da Congregação Israelita Paulista e esteve com Fernando Henrique para propor a criação de uma frente inter-religiosa contra a violência. Segundo o rabino, FHC está muito preocupado com a falta de segurança no País e disse que "a Polícia Federal não tem uma infra-estrutura para resolver muitos problemas, como o problema do prefeito Celso Daniel". De acordo com assessores do Ministério da Justiça, o texto da medida provisória que ampliará a esfera de atuação da PF está pronto e sua edição dependia apenas de análise da Advocacia-Geral da União. A MP permitirá que a Polícia Federal abra inquérito em crimes interestaduais ou seqüestros, tortura e violação de direitos humanos, entre outros. Atualmente, a corporação só atua nesses casos mediante pedido dos governos estaduais, que são os responsáveis pela segurança pública. Fernando Henrique reuniu-se com os presidentes do PSDB, deputado José Aníbal (SP); do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC); e do PMDB, deputado Michel Temer (SP), além do vice-líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PPB-PR). "Essa comoção que foi criada com o assassinato do prefeito Celso Daniel deve produzir resultados, ações, iniciativas", disse Aníbal ao final do encontro. "Temos que dar satisfação à opinião pública, à sociedade, de que estamos agindo e que a nossa ação produz resultados." De Bornhausen, Fernando Henrique recebeu estudo preparado pelo deputado Moroni Torgan (CE) sobre formas de combater o avanço da criminalidade. "Todos nós devemos colaborar nesse momento difícil para darmos tranqüilidade à população de todo o Brasil, especialmente a de São Paulo", disse Bornhausen. Os presidentes dos três partidos reafirmaram que os projetos sobre segurança pública serão pontos centrais na agenda do Congresso, a partir de 15 de fevereiro, após o recesso. Aníbal e Bornhausen elogiaram a proposta de unificação das polícias. Aníbal voltou a dizer que o crime organizado ameaça o Estado democrático e que os esforços para combatê-lo devem ser os de "guerra", no sentido de mobilizar todos os recursos disponíveis. Aníbal afirmou que a unificação das polícias pode "potencializar a ação policial". "Se isso é verdade, se todos convergem para isso, vamos dar prioridade para essa matéria na pauta do Congresso", concluiu o presidente nacional do PSDB.