Segunda maior cidade da PB vive clima tenso Cerca de 266 mil eleitores voltam hoje às urnas em Campina Grande, segunda maior cidade da Paraíba, a 130 quilômetros de João Pessoa. Estão no páreo o atual prefeito, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), e o deputado federal Rômulo José de Gouveia (PSDB). A rivalidade é tanta que a Justiça Eleitoral solicitou 200 policiais federais, mil policiais militares e mil soldados do Exército. A campanha foi marcada por denúncias de compra de voto e ataques.