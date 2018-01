Segunda fase do vestibular da Unicamp começou hoje Começou hoje a segunda fase do vestibular da Unicamp, que segue até quarta-feira. Os 12.723 candidatos aprovados na primeira fase disputam 2.450 vagas oferecidas pela instituição. Eles realizam hoje a prova de Língua Portuguesa e Literatura, e Ciências Biológicas. Na segunda-feira, terão Química e História. Na terça-feira, as provas de Física e Geografia e, o último exame, que acontece na quarta-feira, será de Matemática e Inglês ou Francês, de acordo com a opção do candidato. A candidata Flávia Freitas, 19 anos, estava tranquila antes do início da prova, que começou às 14 horas. Ela está tentando vaga no curso diurno de Física e Matemática. "No ano passado, entrei em Engenharia Química, mas não quis fazer", disse ela. A também candidata, Ana Carolina Valle, 18 anos, estava um pouco apreensiva por ser esta a primeira vez que tenta entrar no curso noturno de Engenharia de Alimentos. O Vestibular 2002 da Unicamp teve 47.265 candidatos inscritos, um recorde até então, que estão concorrendo a 52 cursos.