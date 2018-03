Sedes do PT e PMDB foram depredadas em Porto Alegre As sedes municipais do PT e do PMDB estão entre as dezenas de imóveis depredados durante a manifestação da noite de quinta-feira, 20, em Porto Alegre. O grupo que entrou em conflito com a Brigada Militar na Avenida Ipiranga deixou um rastro de destruição em seu caminho de retirada, pela Avenida João Pessoa, e no centro da cidade, onde se dispersou. Lojas foram arrombadas e saqueadas.