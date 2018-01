Sede do PT-SP foi invadida, diz presidente do diretório municipal

O presidente do diretório municipal do PT, vereador Paulo Fiorilo, divulgou nesta segunda-feira, 17, uma nota na qual comunica que a sede do partido, localizado no centro da na capital paulista, foi invadida durante a madrugada. No texto, o parlamentar diz que nada foi furtado, apesar de os supostos invasores terem vasculhado armários e gavetas.

O caso foi registrado, segundo a nota, no 1º Distrito Policial, localizado na Sé. Fiorilo também pediu agilidade na investigação e citou outros acontecimentos semelhantes envolvendo o partido, como o atentado à bomba ao Instituto Lula, ocorrido no início do mês.

"O PT municipal entende que é preciso investigar e apurar o caso com prioridade, diante dos fatos que já ocorreram. Esse é o quarto acontecimento, somente em 2015. O primeiro foi na sede do Diretório em Jundiaí, seguidos dos atentados à bomba nas sedes do Diretório Zonal - PT Centro e no Instituto Lula", escreveu o vereador.