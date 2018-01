Sede do PT paraibano é depredada no final de semana A sede estadual do PT da Paraíba foi depredada neste final de semana. De acordo com informações da Agência Nordeste, o prédio teve as vidraças e a placa luminosa quebradas a pedradas. Do lado de dentro do muro, várias pedras foram encontradas pelos funcionários da entidade, hoje pela manhã. O presidente do partido, deputado estadual Frei Anastácio, disse desconhecer o motivo do ataque. Ele prestou queixa do caso na 2ª Delegacia Distrital de João Pessoa. "Não sei o que poderia ter causado isso", disse o parlamentar, explicando que vai esperar o término da investigação policial.