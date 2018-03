Sedação de Alencar já foi suspensa, diz médico O cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos coordenadores da equipe médica que assiste o vice-presidente da República, José Alencar, informou que a sedação do paciente foi suspensa e ele começa a voltar a responder a estímulos, embora ainda esteja inconsciente. "As primeiras 24 horas após a cirurgia foram satisfatórias", disse, em entrevista coletiva no hospital sírio-libanês. Kalil Filho destacou que a evolução do quadro clínico de Alencar está dentro do esperado, que o estado do paciente é estável e que ele respira com a ajuda de aparelhos. Segundo o médico, o objetivo é tentar fazer com que Alencar passe a respirar sozinho já a partir de amanhã. "Cada paciente responde de uma maneira. O (quadro clínico do) vice-presidente está estável e dentro da nossa programação."