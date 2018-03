Secretários e vereadores são presos em Fundão-ES A Polícia Civil prendeu hoje 12 pessoas durante uma operação conjunta com o Ministério Público para combater fraudes na administração do município de Fundão, no Espírito Santo. Entre os presos estão secretários, vereadores e empresários da cidade. Eles são acusados de desviar verba dos royalties do petróleo e participarem de um esquema de fraudes em licitações.