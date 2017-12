Secretários de Serra serão só executores, diz Afif O futuro secretário de Trabalho paulista, Guilherme Afif Domingos (PFL), disse nesta terça-feira que os titulares da equipe de governo de José Serra deverão ser executores e não formuladores de políticas, informou o Estado. Ao ser indagado sobre os planos para sua pasta, Afif respondeu que não poderia adiantar nenhuma medida, por causa da orientação de Serra, que pretende anunciar suas políticas para cada área da administração no dia da posse, em 1º de janeiro. ?O governador vai anunciar as políticas para cada secretaria no dia da posse", limitou-se a dizer. "Nós, secretários, seremos os executores dessas medidas?.