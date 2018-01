Secretário repudia acusação de abuso em Pinheirinho O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antonio Ferreira Pinto, repudiou a acusação do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) de que policiais na ação em Pinheirinho, em São José dos Campos (SP), teriam abusado sexualmente de uma moradora do bairro Campo dos Alemães, ao lado do terreno invadido. Segundo o secretário, a acusação é motivada por interesses partidários.