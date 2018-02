Secretário petista repudia ?retrocesso?

Segundo ele, Feliciano "se afigura como ameaça real" ao funcionamento da comissão e "se arrogou como propagandista de posturas político-ideológicas contrárias aos direitos humanos consagrados na Constituição e nos documentos internacionais do Sistema de Direitos Humanos referendados pelo Brasil".

Simões faz parte de uma corrente minoritária do PT. Na nota, o secretário "conclama a bancada petista a permanecer vigilante para que a comissão não se transforme em palanque retrógrado para seu presidente".

Ao Estado, ele afirmou que alertou o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), na semana passada, sobre os riscos da eleição do pastor. O líder respondeu que estava ciente da repercussão negativa, mas avaliava que a indicação do PSC não era definitiva e que se movimentaria para evitar que se consumasse a eleição. Publicamente, Guimarães afirmou que a Comissão de Direitos Humanos era a quarta prioridade do PT, que acabou ficando com as comissões de Constituição e Justiça, Relações Exteriores e Seguridade Social.

Para Simões, a comissão foi "tomada de assalto". "A bancada evangélica convenceu os partidos a ceder suas vagas para o PSC e se formou maioria artificial. É manobra regimental, mas imoral." O episódio, diz, deve servir de lição ao PT para que "negociações interpartidárias levem em conta o perfil do partido e dos seus indicados para a presidência de uma instituição tão cara aos movimentos sociais". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.