Secretário participa da eleição paraguaia O secretário da Comunicação Social, Airton Pisseti, deve se licenciar do cargo em fins de março para fazer a campanha do candidato de oposição à presidência do Paraguai, Fernando Lugo. Informalmente, Pisseti vem trabalhando para Lugo há cinco meses. Segundo Pisseti, não há envolvimento do governador Roberto Requião em seu trabalho. Pisseti disse encarar o trabalho como um desafio. "O Partido Colorado mantém-se no poder há 61 anos."