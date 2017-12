Secretário-geral do Senado é indicado para ministro do TCU Por unanimidade, os senadores indicaram, nesta quarta-feira, o secretário-geral da Casa, Raimundo Carreiro, para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Senadores elogiaram a indicação de Carrero, dizendo que não há necessidade de submetê-lo a uma sabatina na Casa, já que, nos últimos 12 anos, constataram a dedicação e a competência dele. Carrero foi indicado para a vaga que, primeiramente, teve como candidato aprovado pelo Senado o então senador Luiz Otávio (PMDB-PA), cujo nome foi rejeitado na Câmara por ter sido acusado pela Polícia Federal de desvio de dinheiro público. Antes de Luiz Otávio, o Senado havia indicado Iram Saraiva, que ocupou a vaga e se aposentou em 2003, acusado de abuso no cargo de ministro em favorecimento próprio.