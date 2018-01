Secretário-geral do PSDB descarta Aécio como vice Após um encontro reservado com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, o secretário-geral do PSDB, deputado federal Rodrigo de Castro (MG), comentou ontem a metáfora futebolística do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse não saber se "dois Coutinhos, dois Tostões" se saem bem no mesmo time. A declaração do presidente foi uma alusão a uma possível chapa puro-sangue do PSDB, encabeçada pelo governador de São Paulo, José Serra.