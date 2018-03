Secretário-geral do PDT é assassinado no Rio O secretário-geral do PDT no Rio, Jorge Luiz Vieira, foi assassinado hoje, a tiros, na Avenida dos Democráticos, uma das mais movimentadas do bairro de Bonsucesso, zona norte da cidade. Segundo policiais, ele voltava de um encontro com o candidato a prefeitura do Rio pelo partido, Paulo Ramos, quando seu carro colidiu com os criminosos, que estavam na contramão. Os bandidos já saltaram do carro atirando. O secretário e fundador da Juventude socialista morreu no local. Já as outras duas pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Salgado Filho. Os criminosos fugiram para a Favela do Jacarezinho, em Bonsucesso. Os homens retornaram poucos minutos depois para tentar resgatar os armamentos perdidos na colisão, mas, acabaram trocando tiros com a polícia que já fazia a perícia do local. Nenhum dos criminosos foi preso. A Polícia não descarta a possibilidade do crime ter sido cometido pelos mesmos bandidos que mais cedo no mesmo bairro invadiram e assaltaram o supermercado Macro. Mas, segundo os policiais, a hipótese é difícil por conta da distância entre os dois locais. Agentes acreditam que os invasores do supermercado sejam do Morro do Adeus, e os envolvidos na morte de Vieira sejam da favela do Jacarezinho. Segundo a polícia, os cerca de 20 homens que assaltaram o supermercado conseguiram levar jóias e dinheiro, além de mercadorias que estavam nas prateleiras do mercado.