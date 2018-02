Secretário-geral da ONU terá encontro com Lula em Brasília

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, provavelmente em um jantar no dia 12 de novembro. A visita de Ban Ki-moon antecede o lançamento do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU que, pela primeira vez, será feito no Brasil, em 27 de novembro. O tema do relatório neste ano é mudanças climáticas, e este deve ser um dos assuntos que será discutidos no encontro com Lula. O roteiro ainda está confirmado, mas o secretário deve chegar ao Brasil no dia 11 e ir embora no dia 13. Ban Ki-moon deve passar por São Paulo e é provável que faça uma rápida visita à Amazônia. A passagem pelo Brasil faz parte de uma viagem que inclui ainda a Argentina e o Chile. A última vez em que um secretário-geral da ONU estave no Brasil foi em 2004, quando Kofi Annan veio ao país para uma reunião da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Annan também esteve no Brasil para o velório do diplomata Sérgio Viera de Mello, morto em Bagdá em 2003 depois de um ataque suicida ao escritório da missão da ONU que chefiava no Iraque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.