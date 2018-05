Secretário gaúcho morre de parada cardíaca O secretário extraordinário do Rio Grande do Sul para Copa do Mundo de 2014, Ricardo Seibel de Freitas Lima, morreu hoje de parada cardíaca. Ele havia viajado a Brasília para tratar de assuntos da Copa, mas faltou aos compromissos agendados e foi encontrado sem vida no quarto do hotel onde estava hospedado.