Secretário explica na CCJ violação de dados de tucano Começou na manhã de hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) a audiência pública com o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, que foi convidado, por iniciativa do senador Alvaro Dias (PSDB-PR), para falar a respeito do vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. As informações foram utilizados num suposto dossiê contra o candidato tucano à Presidência da República, José Serra, que teria sido feito por assessores da campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff.