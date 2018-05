Secretário é exonerado e vira assessor de Haddad O prefeito Fernando Haddad (PT) exonerou nesta sexta-feira o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Oswaldo Spuri, investigado sob suspeita de ligação com o cartel do Metrô. Ele, porém, vai continuar no governo, como assessor especial direto do prefeito. Spuri pediu oficialmente para sair do cargo para tratar de problemas de saúde.