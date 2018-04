Secretário dos EUA vê 'ascendência do Brasil no mundo' O papel do Brasil em uma ação coordenada para resolver a crise financeira global será o centro da conversa entre o presidente americano Barack Obama e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje, na Casa Branca. Segundo Thomas Shannon, secretário de Estado assistente, responsável pelo Hemisfério Ocidental - o cargo mais alto para a região -, Lula e Obama já conversaram "várias vezes" por telefone. "O relacionamento tem forte componente de parceria global, é um reconhecimento da ascendência do Brasil no mundo", disse Shannon. "É uma oportunidade para fortalecer a importante relação que temos com o Brasil, relação bilateral, regional e global."