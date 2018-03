Secretário do Verde volta a defender inspeção veicular Durante a cerimônia de posse na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Ricardo Teixeira (PV), que assume nesta quarta-feira a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, voltou a defender a inspeção veicular. Na última segunda-feira (31), ele havia afirmado que se recusaria a assumir a pasta, caso o exame não ocorra anualmente. O Diário Oficial da Cidade publica nesta quarta as nomeações dos secretários e subprefeitos.