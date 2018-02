Secretário do PT deixa Executiva

Suspeito de envolvimento com uma quadrilha que desviou verbas públicas, o secretário de Assuntos Institucionais do PT, Romênio Pereira, divulgou nota em que anuncia seu afastamento da Executiva Nacional do partido por 60 dias. Ele diz que, com a licença, exercerá "pleno direito de defesa". Romênio é alvo de uma investigação da Procuradoria Geral da República e da Polícia Federal - em abril passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a quebra de seus sigilos fiscal, bancário e telefônico. Reportagem da revista Istoé desta semana afirma que o resultado dessa apuração será enviado ao STF no próximo mês. Segundo a revista, a investigação mostrou vínculos entre Romênio e João Carlos Carvalho, lobista apontado como suposto líder da quadrilha. O grupo teria, mediante pagamento de propinas, intermediado a liberação de verbas federais para prefeituras. Parte do suposto desvio teria alcançado até recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), principal programa do governo federal. A ação da quadrilha teria sido mapeada a partir da Operação João-de-Barro, da Polícia Federal. Além de Pereira, do lobista e de prefeitos, a investigação encontrou indícios de envolvimento de sete parlamentares no esquema, afirma a Istoé.