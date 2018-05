Secretário do PT acusa mídia de censura O secretário de Comunicação do PT, deputado André Vargas (PR), acusou a própria mídia de fazer "censura" no debate sobre a regulamentação dos meios de comunicações proposto pelo partido. "Censura é o que a mídia faz quando não deixa esse debate sobre regulamentação acontecer. Não se pode interditar o debate", disse Vargas no Congresso do PT, em Brasília.