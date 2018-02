Secretário do PPS defende união em torno de Marina

Na quinta-feira, 21, o coordenador geral da campanha Carlos Siqueira anunciou sua saída dizendo ter cortado relações com Marina e alegando que ela não representa o legado de Eduardo Campos. O partido decidiu substituí-lo pela deputada Luiza Erundina, que é próxima de Marina e do presidente da legenda, Roberto Amaral.

Outra baixa foi a do coordenador de mobilização Milton Coelho, que comunicou que deixaria o time pouco depois de Siqueira. Entre os partidos da coligação, alguns se ressentiram de uma suposta exclusão no processo de sucessão de chapa, em especial os pequenos PHS, PRP e PSL. O presidente do PSL, Luciano Bivar, chegou a anunciar que a legenda deixará a coligação.

Zaia veio representar o presidente do PPS, Roberto Freire, na primeira reunião da coordenação da campanha depois da definição da chapa Marina Silva/Beto Albuquerque. Entre os coordenadores que estão reunidos no comitê estão o novo coordenador geral, Walter Feldman, os coordenadores de programa, Mauricio Rands e Neca Setúbal, e Bazileu Margarido, que era coordenador geral e foi deslocado à coordenadoria administrativa e financeira. A pauta deve girar em torno do nome para substituir Milton Coelho e das estratégias para aproveitar a vantagem que Marina mostrou na pesquisa Datafolha.