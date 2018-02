Secretário do Ministério do Trabalho depõe à PF O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Paulo Roberto dos Santos Pinto, foi conduzido nesta segunda-feira, 9, de forma coercitiva pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre suspeitas de irregularidades em convênios da Pasta com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) de Minas Gerais. A ação faz parte da Operação Esopo, deflagrada hoje pela Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União.