Secretário do governo do PR pode assumir vaga na Câmara Pela segunda vez, no prazo de uma semana, o secretário estadual de Obras do Paraná, Marcelo Almeida (PMDB), vê a possibilidade de realizar o grande sonho de sua carreira política: chegar à Câmara dos Deputados. Diretor do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) no mandato anterior do governador Roberto Requião (PMDB), ele conseguiu 84.590 votos na disputa eleitoral para deputado federal e ficou na primeira suplência. Foi chamado por Requião, de quem é amigo pessoal, para comandar a Secretaria de Estado de Obras Públicas. Filho do empreiteiro Cecílio do Rego Almeida, ele não foi encontrado na última terça-feira, 21, nos contatos feitos com sua assessoria. Na semana passada, quando o deputado federal Odílio Balbinotti (PMDB-PR) estava para ser confirmado no cargo de ministro da Agricultura, abrindo-lhe a vaga, Almeida já adiantava que esperaria apenas um tempo para colocar em ordem o que começou na secretaria antes de se apresentar na Câmara. "Esse sempre foi meu sonho e o motivo pelo qual trabalhei", acentuou. Se o deputado Reinhold Stephanes for confirmado no Ministério da Agricultura, ele realiza o sonho. Sua assessoria negou que houvesse qualquer pressão dele ou de seu pai sobre o governador Requião, para que este intercedesse perante o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na nomeação de um deputado peemedebista do Paraná, abrindo-lhe espaço, conforme chegou a ser ventilado na imprensa. A informação também foi rechaçada pelo assessor de Comunicação do governador, Benedito Pires. "Não existe pressão de ninguém", reforçou. "Ele (Almeida) esforçou-se para isso, foi eleito para isso e o Requião acha legítima sua pretensão de ser deputado."