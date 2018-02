Secretário diz não ver dificuldades em atender TCU O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou nesta quarta-feira que não vê dificuldades em atender as recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) em relação a prestação de contas do governo. O TCU aprovou as contas de 2012 com ressalvas. "Eu não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido. O TCU sugeriu apresentar as receitas extraordinárias, de forma mais aberta. Não tem nenhum problema nisso", disse.