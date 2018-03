Secretário desconhece prática, mas vai investigar

"A Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho não faz distribuição de fichas de filiação, sejam elas partidárias, sindicais ou de qualquer outra natureza", informou em nota a secretaria.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o secretário Carlos Ortiz "não autorizou e desconhece qualquer distribuição no âmbito da pasta e jamais recebeu informação, relato ou reclamação de funcionários neste sentido".

"Diante do que foi relatado pelo jornal, o secretário determinou a abertura de apuração para avaliação da conduta dos funcionários mencionados. Além disso, enviou e-mail a todos os coordenadores para que seja coibida qualquer iniciativa nesse sentido", afirmou ainda a assessoria de imprensa da secretaria.

O deputado Paulo Pereira da Silva negou, mais uma vez, que estivesse por trás da criação do Solidariedade. "Todo mundo me pergunta sobre esse assunto, mas eu não estou tocando isso, não. Não estou acompanhando", declarou. Questionado sobre o envolvimento de funcionários do PDT, disse: "Não tenho informação sobre isso. Pode ser que tenha alguém que está na secretaria, que tenha algum funcionário... Mas o Ortiz, essas coisas não têm nada a ver, porque o Ortiz não está nisso e nem eu estou". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo