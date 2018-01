Secretário de SP critica ONS As causas do apagão que deixou quase metade do País sem energia, na segunda-feira, vão além de um parafuso frouxo. A proporção do blecaute foi decorrente de uma série de eventos que, somados, provocaram um colapso no vulnerável sistema elétrico da Região Centro-Sul. Segundo o secretário de Energia do Estado de São Paulo, Mauro Arce, não adianta esconder: o apagão do início da semana está, sim, atrelado ao racionamento. A justificativa para tal afirmação é que havia um desequilíbrio de geração de energia na região onde se iniciou o incidente. Com a melhora dos níveis dos reservatórios localizados nessa área, explica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) optou por aumentar a produção de usinas como Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Porto Primavera, para recuperar represas que continuam com baixo abastecimento. Entre elas, as de unidades instaladas no Rio Grande e Paranaíba. De acordo com documento apresentado pelo secretário, no dia do blecaute, às 13h33, essas usinas, mais o fluxo de Itaipu, eram responsáveis por quase 60% da carga das Regiões Sudeste/Centro-Oeste. Ou seja, dos 25.298 megawatts consumidos, 14.997 MW saíram da região de Ilha Solteira. "Não estou dizendo que é uma estratégia errada. Eu também adotaria a mesma atitude, mas é mais arriscado." Arce ressalta, porém, que não se trata de sobrecarga de linhas, mas sim do esquema de distribuição de geração. "Havia até folga para transportar a energia em casos normais." Com essa concentração de energia num só local, o risco de apagões aumenta. No caso de segunda-feira, a saída de dois circuitos, responsável pela transmissão de mais de 1.900 MW, foi reforçada pela paralisação de outras duas linhas - uma por manutenção e outra por estratégia do ONS. Segundo Arce, se apenas uma dessas linhas paralisadas - com autorização do ONS - estivesse funcionando, o apagão não teria ocorrido. "A queda de dois circuitos é considerada normal no sistema." Resta saber por que o ONS, num sistema concentrado como estava, desligou duas linhas. O órgão defende-se, afirmando que realizou várias simulações antes de retirar os circuitos do sistema e não havia nenhum problema. A questão é que não faltaram motivos para causar o blecaute: um parafuso provocou a queda de uma linha, o sistema de proteção desligou outra sem defeito, e dois circuitos estavam fora da rede por determinação do ONS. Uma seqüência de falhas. Para o secretário paulista, o sistema de proteção - chamado relé - funcionou indesejadamente, mas de forma correta. "Se a segunda linha não tivesse sido desligada, a situação poderia ser ainda pior, ocasionando até incêndio." Isso porque houve curto-circuito muito próximo da usina. Quanto à cobrança da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que anunciou multa de R$ 8 milhões para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Ceteep), ele considerou apressada a decisão. "Quando cai um avião e morrem mais de 200 pessoas, a resposta do acidente só sai em cerca de 90 dias; nós teremos de fazer toda investigação em 15 dias", reclama. Mas o secretário diz entender a posição da agência, já que existe uma cobrança muito grande por respostas. "Até o momento, a conclusão é que não temos culpa pelo incidente", afirma.