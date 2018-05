Secretário de Saneamento de São Paulo renuncia

Segundo informou a assessoria de imprensa do governo paulista, a saída de Giriboni deve ser publicada no Diário Oficial amanhã. A renúncia não teria nenhuma relação com a atual crise hídrica no Estado. Com a renúncia de Giriboni, o ex-governador Alberto Goldman (PSDB), que já faz parte do conselho da Sabesp, foi indicado para assumir interinamente a presidência do órgão, até a realização da assembleia geral de acionistas, agendada para 30 de abril.